Пенсионный фонд Карелии предлагает неработающим жителям "купить" недостающий стаж

"Купить" недостающий стаж неработающие граждане теперь могут дешевле, сообщает Пенсионный фонд по Карелии.

"Неработающие граждане (домохозяйки, студенты, свободные художники и т.п.), а также незарегистрированные как индивидуальные предприниматели лица, самостоятельно оказывающие услуги другим гражданам, граждане, работающие за границей, могут обратиться с заявлением в орган ПФР по месту жительства для регистрации в качестве страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что минимальный размер взносов до 9 декабря 2018 года был установлен из расчета двукратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), а в настоящее время определяется из расчета одного МРОТ, и составляет 35193,6 рубля , максимальный - 281548,8 рубля. В

Взносы подлежат уплате до 31 декабря. При этом не предусмотрена оплата за прошлые годы, а при неполной уплате учет стажа производится пропорционально поступившим средствам.

Периоды уплаты добровольных страховых взносов засчитываются в страховой стаж, но он не может составлять более половины стажа, требуемого для назначения пенсии.

Минимальные общеустановленные требования для назначения страховой пенсии по старости ежегодно увеличиваются и к концу переходного периода составят 30 пенсионных баллов (к 2025 году) и 15 лет стажа (к 2024 году). В 2018 году для получения страховой пенсии по старости требуется 9 лет и 13,8 балла. В 2019 году – 10 лет и 16,2 балла.