Пенсионный фонд Карелии проведет "горячую линию" для самозанятых

"Горячая линия" состоится 30 июня, сообщили в ОПФР по Карелии.

Во вторник, 30 июня, в отделении Пенсионного фонда по Карелии состоится "горячая линия" по теме о добровольном вступлении самозанятыми плательщиками в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в связи с введением в действие на территории республики системы налогообложения в виде налога на профессиональный доход.

На вопросы жителей республики ответит начальник отдела организации взаимодействия со страхователями Людмила Валерьевна Зайцева.



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