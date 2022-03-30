Пенсионный фонд Карелии проведет горячую линию по вопросам предоставления пособий

Специалисты Пенсионного фонда республики ответят на вопросы о пособиях для одиноких родителей с детьми.

Во вторник, 5 апреля, в отделении ПФР по Республике Карелия состоится горячая линия, посвященная вопросам предоставления пособий одиноким родителям с детьми от 8 до 16 лет и беременным женщинам.

По телефону на вопросы жителей Петрозаводска и районов республики ответит заместитель начальника управления социальных выплат Юлия Игоревна Архипова.

Горячая линия будет рабоать 5 апреля с 11.00 до 13.00 по телефону в г. Петрозаводске: (814-2) 79-59-14.