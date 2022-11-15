Пенсионный фонд ликвидируется и превращается в Социальный фонд: в Карелии разъяснили последствия

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России не отразится на работе отделений в Карелии.

Об этом сообщили в региональном отделении ПФР.

«Все федеральные выплаты можно будет получать в режиме „одного окна“. Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке. Все документы и информация о лицевых счетах, в том числе пенсионные дела, которые находятся в распоряжении отделения ПФР по Республике Карелия, автоматически переходят в региональное отделение СФР», — пояснили в ОПФР по РК.

С 1 января 2023 года прием жителей Карелии будет проводится в единых офисах клиентского обслуживания СФР, которые расположены по указанным адресам:

г. Петрозаводск, Чапаева, д. 5,

г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 49

г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 1 Б

пгт. Пряжа, ул. Строительная, д. 6

г. Кондопога, ул. Советов, д. 6

г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 16

г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19/2

г. Сортавала, ул. Чкалова, д. 3

г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 2

г. Питкяранта, ул. Победы, д. 12

г. Лахденпохья, ул. Школьная, д. 10

г. Сегежа, ул. Карельская, д. 14А

пгт. Лоухи, ул. Шмагрина, д. 19

г. Кемь, Пролетарский проспект, д. 21

г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 26

г. Костомукша, ул. Калевала, д. 17

пос.Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33

пгт. Калевала, ул. Советская, д. 11

На сайте Пенсионного фонда России в настоящее время открыт новый раздел о Социальном фонде России, который начнет работу с 1 января 2023 года.