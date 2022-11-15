Пенсионный фонд ликвидируется и превращается в Социальный фонд: в Карелии разъяснили последствия

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России не отразится на работе отделений в Карелии.
Об этом сообщили в региональном отделении ПФР.
«Все федеральные выплаты можно будет получать в режиме „одного окна“. Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке. Все документы и информация о лицевых счетах, в том числе пенсионные дела, которые находятся в распоряжении отделения ПФР по Республике Карелия, автоматически переходят в региональное отделение СФР», — пояснили в ОПФР по РК.
С 1 января 2023 года прием жителей Карелии будет проводится в единых офисах клиентского обслуживания СФР, которые расположены по указанным адресам:
На сайте Пенсионного фонда России в настоящее время открыт новый раздел о Социальном фонде России, который начнет работу с 1 января 2023 года.
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