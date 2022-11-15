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Пенсионный фонд ликвидируется и превращается в Социальный фонд: в Карелии разъяснили последствия

Новости. Общество
15:27, 07 Декабря 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России не отразится на работе отделений в Карелии.

Об этом сообщили в региональном отделении ПФР.

«Все федеральные выплаты можно будет получать в режиме „одного окна“. Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке. Все документы и информация о лицевых счетах, в том числе пенсионные дела, которые находятся в распоряжении отделения ПФР по Республике Карелия, автоматически переходят в региональное отделение СФР», — пояснили в ОПФР по РК.

С 1 января 2023 года прием жителей Карелии будет проводится в единых офисах клиентского обслуживания СФР, которые расположены по указанным адресам:

  • г. Петрозаводск, Чапаева, д. 5,
  • г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 49
  • г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 1 Б
  • пгт. Пряжа, ул. Строительная, д. 6
  • г. Кондопога, ул. Советов, д. 6
  • г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 16
  • г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19/2
  • г. Сортавала, ул. Чкалова, д. 3
  • г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 2
  • г. Питкяранта, ул. Победы, д. 12
  • г. Лахденпохья, ул. Школьная, д. 10
  • г. Сегежа, ул. Карельская, д. 14А
  • пгт. Лоухи, ул. Шмагрина, д. 19
  • г. Кемь, Пролетарский проспект, д. 21
  • г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 26
  • г. Костомукша, ул. Калевала, д. 17
  • пос.Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33
  • пгт. Калевала, ул. Советская, д. 11

На сайте Пенсионного фонда России в настоящее время открыт новый раздел о Социальном фонде России, который начнет работу с 1 января 2023 года.

 

 

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