Пенсионный фонд собирается сократить тысячи своих сотрудников

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Пенсионный фонд России с 2018 по 2022 год планирует сократить не менее 9 тысяч своих сотрудников.
Такие данные указаны в материалах к расширенному заседанию ПФР.
Количество территориальных органов (юридических лиц) с 2018 по 2022 год в рамках структурной реформы ПФР будет сокращено с 1,5 тысяч до 500 и менее. Численность специалистов ПФР с 109 тысяч до 100 тысяч и менее.
Вот здесь – подробнее.
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