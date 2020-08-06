Пенсионный фонд в Карелии объяснил, кто может выйти на пенсию в 2020 году

Отделение Пенсионного фонда по Республике Карелия провело расчеты, когда смогут выйти на пенсию жители республики, которым в 2020 году исполнится по 50 лет (женщины) или по 55 лет (мужчины).

Они подпадают под условия переходного периода, установленного законом о повышении пенсионного возрста.

"У женщин-северянок, которым в 2020 году исполнится 50 лет и у мужчин-северян, которым в 2020 году исполнится 55 лет, право на назначение страховой пенсии по старости наступит через полтора года, т.е. во втором полугодии 2021 года и в первом полугодии 2022 года соответственно", - говорится в разъяснения Пенсионного фонда. Кто еще имеет право выйти на пенсию в 2020 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".