Пенсионный фонд в Карелии решил стать ближе к молодежи, но плана пока нет

Молодежный совет начал работать в Пенсионном фонде в Карелии.
На первом заседании обсуждался состава совета, состоялись выборы председателя, заместителя председателя и секретаря
В состав Молодежного совета вошли сотрудники ПФР в возрасте до 35 лет.
На следующем заседании в середине августа будет обсуждаться план работы совета на ближайшее будущее.
Об этом стало известно из сообщения Центральной избирательной комиссии Карелии, у которой тоже есть свое молодежное объединение — Молодежная избирательная комиссия. Ее председатель вошел в Молодежный совет ПФР.
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