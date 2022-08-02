Пенсионный фонд в Карелии решил стать ближе к молодежи, но плана пока нет

Молодежный совет начал работать в Пенсионном фонде в Карелии.

На первом заседании обсуждался состава совета, состоялись выборы председателя, заместителя председателя и секретаря

В состав Молодежного совета вошли сотрудники ПФР в возрасте до 35 лет.

На следующем заседании в середине августа будет обсуждаться план работы совета на ближайшее будущее.

Об этом стало известно из сообщения Центральной избирательной комиссии Карелии, у которой тоже есть свое молодежное объединение — Молодежная избирательная комиссия. Ее председатель вошел в Молодежный совет ПФР.