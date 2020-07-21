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Перебежчиком из Карелии в Финляндию оказался россиянин

Новости. Происшествия
11:33, 22 Июля 2020
фото: ©Yle.fi
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Мужчина перебрался через границу пешком и сейчас восстанавливает силы у финских медиков.

Перебежчик из Карелии, попросивший 21 июля политического убежища в Финляндии, оказался россиянином. Как сообщила финская телекомпания Yle, мужчина перебрался через границу пешком и долго шел по пересеченной местности, поэтому сейчас ему понадобилось пройти реабилитацию у медиков в городе Куусамо.

Напомним, гражданин России был задержан пограничным патрулем на западном склоне сопки Кунтиваара. Во время предварительного допроса мужчина заявил о политическом убежище.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-22 11:38:48
В границе " дырка " , раз люди и медведи бегают туда -сюда ))) :)
Гость
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