Перебежчиком из Карелии в Финляндию оказался россиянин

Мужчина перебрался через границу пешком и сейчас восстанавливает силы у финских медиков.

Перебежчик из Карелии, попросивший 21 июля политического убежища в Финляндии, оказался россиянином. Как сообщила финская телекомпания Yle, мужчина перебрался через границу пешком и долго шел по пересеченной местности, поэтому сейчас ему понадобилось пройти реабилитацию у медиков в городе Куусамо.

Напомним, гражданин России был задержан пограничным патрулем на западном склоне сопки Кунтиваара. Во время предварительного допроса мужчина заявил о политическом убежище.