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На севере Финляндии задержан очередной перебежчик из российской Карелии

Новости. Происшествия
11:04, 21 Июля 2020
фото: © Yle
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Нарушитель границы попросил у финнов убежища.

Финские пограничники задержали очередного перебежчика из российской Карелии. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел утром 21 июля в районе Куусамо на северо-востоке страны. Финский патруль обнаружил неизвестного мужчину на западном склоне возвышенности Кунтивара и заподозрил незнакомца в незаконном пересечении российско-финляндской границы. Во время допроса задержанный попросил предоставить ему убежище.

Напомним, предыдущий перебежчик из российской Карелии был задержан финскими пограничниками в конце прошлой недели. Нарушителя обнаружили в районе Париккала – в финской Карелии.   

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