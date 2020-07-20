На севере Финляндии задержан очередной перебежчик из российской Карелии

Нарушитель границы попросил у финнов убежища.

Финские пограничники задержали очередного перебежчика из российской Карелии. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел утром 21 июля в районе Куусамо на северо-востоке страны. Финский патруль обнаружил неизвестного мужчину на западном склоне возвышенности Кунтивара и заподозрил незнакомца в незаконном пересечении российско-финляндской границы. Во время допроса задержанный попросил предоставить ему убежище.

Напомним, предыдущий перебежчик из российской Карелии был задержан финскими пограничниками в конце прошлой недели. Нарушителя обнаружили в районе Париккала – в финской Карелии.