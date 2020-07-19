Перебежчик из Карелии незаконно ушел в Финляндию

Инцидент произошел в районе Париккала.

Финские пограничники выясняют обстоятельства очередного незаконного пересечения российско-финляндской границы. Как рассказала Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел в минувшую пятницу, 17 июля, в районе Париккала, на карельском участке границы. Перебежчик был задержан финским патрулем в местечке Ниуккала, о гражданстве задержанного ничего не сообщается.

Напомним, неделей раньше на карельском участке границе двое финнов заехали на российскую территорию на гидроцикле. Нарушители не были задержаны и вернулись в Финляндию.