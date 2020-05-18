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Переболевший коронавирусом премьер-министр РФ Мишустин вернулся к исполнению обязанностей

Новости. Политика
12:05, 19 Мая 2020
фото: © Александр Астафьев/ТАСС
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Президент России Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.

Тридцатого апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту по видеосвязи, что заболел коронавирусом, и предложил своего первого заместителя Белоусова на должность и.о. главы кабмина. Позднее был подписан соответствующий указ, напоминает РИА Новости.

"Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 300 "Об исполнении обязанностей председателя правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

 

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Комментарии

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zanoza
2020-05-19 12:15:17
Быстро вылечили премьер-министра, однако.
Изя
2020-05-19 12:47:54
zanoza, Видимо в бункере расклад сил поменялся , простили и вернули в зад )) А ещё пишут гос.переворот готовили во главе с Димоном . Наш то Артурка на чьей стороне был , интересно ??? :)
zanoza
2020-05-19 13:01:11
Изя, как пауки в банке всё друг -друга сожрать норовят.
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