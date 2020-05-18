Переболевший коронавирусом премьер-министр РФ Мишустин вернулся к исполнению обязанностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.

Тридцатого апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту по видеосвязи, что заболел коронавирусом, и предложил своего первого заместителя Белоусова на должность и.о. главы кабмина. Позднее был подписан соответствующий указ, напоминает РИА Новости.

"Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 300 "Об исполнении обязанностей председателя правительства Российской Федерации", - говорится в документе.