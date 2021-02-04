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Перечислены автомобили, которыми больше всего довольны владельцы

Новости. Общество
19:40, 05 Февраля 2021
фото: © Open Grid Scheduler / Grid Engine / Flickr
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Американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг автомобильный марок, которыми больше и меньше всего довольны владельцы.

В опросе приняли участие 369 тысяч человек, которые оценили свои машины по пяти факторам, а также отметили, станут ли они снова покупать автомобили того же производителя. Об этом сообщает "Motor.ru" со ссылкой на "Consumer Reports"

В список критериев, по которым выставляли оценку автомобилям, вошли удовольствие от вождения, комфорт (уровень шума и плавность хода), работа электроники, вместительность мест для хранения и соответствие цены ожиданиям.

По результатам опроса лидером рейтинга стала Tesla, хотя она получила пять баллов только за удовлетворение от вождения. Комфортабельность электрокаров и работу электроники владельцы оценили на четыре балла, хранение в салоне – на три балла. В категории цена-качество "Теслы" получили только один балл.

Второе, третье и четвертое места достались американским брендам Lincoln, Ram и Chrysler. Всем трем маркам владельцы выставили "тройку" за электронику, зато вождение и комфортабельность оценили на высший бал. Замыкает пятерку лидеров Subaru, который не получил пять баллов ни в одной категории, а низшую оценку в один балл заработал за мультимедийную систему.

В аутсайдерах рейтинга оказались Cadillac, Nissan и его премиальная "дочка" Infiniti. Владельцы пожаловались на электронику Infiniti, а также отметили, что машины японской марки стоят слишком дорого. Кроме этого, на "двойку" оценили отсеки для хранения вещей.

Toyota, ставшая самым популярным автобрендом в поисковиках, заняла 10-е место. Слабым местом оказалась "мультимедийка", а сильным – управляемость.

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