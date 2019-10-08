Перечислены способы продлить удовольствие от секса

Эксперты сообщили, как продлить секс без использования специальных таблеток.

Есть такое понятие как "эякуляторная неизбежность" –оргазмическая точка невозврата, когда тебе нужно остановиться на минуту или около того, прежде чем возобновить действие. В этот момент лучше переключиться на что-то другое – это сделает твой оргазм более мощным, пишет Playboy Russia.

Эксперт по отношениям и семейный терапевт доктор Джейн Грир говорит, что эксперименты с новыми позициями или практиками часто помогают мужчинам продлить половой акт.

Улучшение общего состояния здоровья может оказать огромное влияние на сексуальную жизнь. Кардиоупражнения, такие как аэробика, плавание, бег или бег трусцой могут укрепить легкие и увеличить их емкость.

Поцелуи, массаж, поглаживание, ручную и оральную стимуляцию можно и нужно использовать не только во время прелюдии, но и непосредственно во время секса.

Если купить презервативы с утолщенной стенкой, они также будут несколько снижать чувствительность, что в итоге приведет к более долгому сексу.