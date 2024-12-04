Перечислены водоемы Карелии, где нашли рыбу, зараженную гельминтами и мышьяком

Специалисты Россельхознадзора провели мониторинг крупнейших озер, рек и водохранилищ региона, а также Белого моря.

В ходе мониторинга ветеринарной безопасности районов добычи рыбы в Карелии было отобрано 59 проб, выловленных в естественной среде на химико-токсикологические показатели. Об этом сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В результате было выявлено одно несоответствие по мышьяку — в рыбе, пойманной в Белом море.

Также 234 исследования было сделано в рамках выявления вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний рыб. Положительных проб оказалось 6, из них 3 — диплостомоз, 2 — ихтиокотилюроз, 1 — триенофороз. Болезни были найдены у рыб, выловленных в Ладожском, Онежском озерах, озеро Ведлозеро, реке Нюхча, Ондозерском водохранилище.

В Россельхознадзоре отметили, что большинство гельминтозов, которым подвержены рыбы, не поражают человека, в том числе выявленные диплостомоз, триенофороз, ихтиокотилюроз.