Перед выборами в горсовет на улицах Сортавалы раздавали фальшивую газету

Центральная избирательная комиссия Карелии обратилась в МВД республики с представлением о проведении проверки.

Накануне выборов в городской совет Сортавалы неизвестные пытались распространять на улицах районного центра фальшивую газету "Вести Приладожья". На ее первой полосе оказался размещен предвыборный материал под заголовком "Жажда власти. Выборы в горсовет: интересы людей против амбиций "элиты", который наблюдатели сочли "черным пиаром". Центральная избирательная комиссия Карелии обратилась в республиканское министерство внутренних дел с преставлением о проведении проверки по этому факту.

Напомним, выборы нового состава городского совета Сортавалы назначены на 1 марта. За 15 депутатских мандатов борются 45 кандидатов. По 14 из них выдвинуты партиями "Единая Россия" и "Справедливая Россия", 12 – ЛДПР, трое – КПРФ, в выборах участвуют также два самовыдвиженца.