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Перед выборами в горсовет на улицах Сортавалы раздавали фальшивую газету

Новости. Политика
11:14, 28 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Центральная избирательная комиссия Карелии обратилась в МВД республики с представлением о проведении проверки.

Накануне выборов в городской совет Сортавалы неизвестные пытались распространять на улицах районного центра фальшивую газету "Вести Приладожья". На ее первой полосе оказался размещен предвыборный материал под заголовком "Жажда власти. Выборы в горсовет: интересы людей против амбиций "элиты", который наблюдатели сочли "черным пиаром". Центральная избирательная комиссия Карелии обратилась в республиканское министерство внутренних дел с преставлением о проведении проверки по этому факту.

Напомним, выборы нового состава городского совета Сортавалы назначены на 1 марта. За 15 депутатских мандатов борются 45 кандидатов. По 14 из них выдвинуты партиями "Единая Россия" и "Справедливая Россия", 12 – ЛДПР, трое – КПРФ, в выборах участвуют также два самовыдвиженца.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-02-28 13:10:32
Что значит фальшивая газета? Может сразу её к экстремистской отнести чтобы другим не повадно было высказывать свой собственный взгляд на происходящие события.
Leopol'd
2020-02-28 11:47:43
Учитывая цели публикации, заказчика не найдут, после выборов дело похоронят...
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