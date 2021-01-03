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Передвижной комплекс для лечения зубов больных ковидом и жителей глубинки появился в Карелии

Новости. Общество
15:15, 04 Января 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава республики Артур Парфенчиков сообщил о появлении в Карелии очередного передвижного стоматологического кабинета.

Об этом Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети.

"В Карелию прибыл еще один стоматологический комплекс. Он оснащен всем необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам вне стационаров. Кроме того, в спецавтомобиле есть аппарат для флуоресцентной стоматоскопии, который предназначен для ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта", - сообщил глава республики.

По словам Артура Парфенчикова, передвижная стоматология будет работать в республиканском стоматологическом центре. Она предназначена для обследования и лечения жителей районов Карелии.

Также комплекс будет использоваться для оказания стоматологической помощи людям с коронавирусной инфекцией, что позволит минимизировать их контакты с другими пациентами.

Это второй передвижной стоматологический кабинет, который появился в республике. Первый обслуживает пациентов Межрайонной больницы №1 в Костомукше.

Ранее Минздрав опубликовал режим работы поликлиник Петрозаводска в праздники.

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