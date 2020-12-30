Минздрав опубликовал режим работы поликлиник Петрозаводска в праздники

Министерство здравоохранения Карелии издало приказ о медицинском обеспечении населения в дни празднования Нового года и Рождества Христова.
С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года петрозаводские поликлиники будут работать по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами с 8 до 16 часов.
В эти же дни по режиму работы поликлиник будут работать пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
Приказом утвержден также график работы врачей специалистов учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную первичную медико-санитарную помощь жителям Петрозаводска в праздничные дни:
31 декабря
Городская поликлиника № 1 по адресу: ул. Свердлова, 20
Городская детская поликлиника № 2 по адресу: ул. Ровио, 13
2 января
Городская поликлиника № 4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу: ул. Нойбранденбургская,1
3 января
Городская поликлиника № 3 по адресу: Первомайский, 28
Поликлиника Детской республиканской больницы по адресу: ул. Парковая, 58
4 января
Городская поликлиника № 1 по адресу: пр. Лесной, 40
Городская детская поликлиника № 1 по адресу: пр. Октябрьский, 58
5 января
Городская поликлиника № 2 по адресу: ул. Володарского, 14
Городская детская поликлиника № 2 по адресу: ул. Ровио, 13
6 января
Городская поликлиника № 1 по адресу: ул. Свердлова, 20
Городская поликлиника № 4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу: ул. Нойбранденбургская,1
8 января
Городская поликлиника № 3 по адресу: Первомайский, 28
Городская детская поликлиника № 1 по адресу: пр. Октябрьский, 58
9 января
Городская поликлиника № 2 по адресу: ул. Володарского, 14
Городская детская поликлиника № 2 по адресу: ул. Ровио, 13
10 января
Городская поликлиника № 1 по адресу: пр. Лесной, 40
Поликлиника Детской республиканской больницы по адресу: ул. Парковая, 58
3, 6, 9 января
Женская консультация Родильного дома им. К.А. Гуткина (прием гинекологических пациенток).
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