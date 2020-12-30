890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Астролог объяснила, почему оливье и холодец под запретом в новогоднем меню этого года 2
30.12.2020 23:30
Эксперт сообщил, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
30.12.2020 21:30
"Красная зона", пустой Петрозаводск и грибное нашествие 2
30.12.2020 15:35
Путин подписал закон о единой минимальной цене на табак 11
30.12.2020 20:40
Новый подрядчик придет достраивать приемный покой БСМП в Петрозаводске
30.12.2020 18:40
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска 8
30.12.2020 17:39

Минздрав опубликовал режим работы поликлиник Петрозаводска в праздники

Новости. Общество
13:00, 31 Декабря 2020
фото: © Владимир Астапкович/ТАСС
Загрузка...

Министерство здравоохранения Карелии издало приказ о медицинском обеспечении населения в дни празднования Нового года и Рождества Христова.

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года петрозаводские поликлиники будут работать по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами с 8 до 16 часов.

В эти же дни по режиму работы поликлиник будут работать пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Приказом утвержден также график работы врачей специалистов учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную первичную медико-санитарную помощь жителям Петрозаводска в праздничные дни:

31 декабря
Городская поликлиника № 1 по адресу: ул. Свердлова, 20
Городская детская поликлиника № 2 по адресу: ул. Ровио, 13

2 января
Городская поликлиника № 4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу: ул. Нойбранденбургская,1

3 января
Городская поликлиника № 3 по адресу: Первомайский, 28
Поликлиника Детской республиканской больницы по адресу: ул. Парковая, 58

4 января
Городская поликлиника № 1 по адресу: пр. Лесной, 40
Городская детская поликлиника № 1 по адресу: пр. Октябрьский, 58

5 января
Городская поликлиника № 2 по адресу: ул. Володарского, 14
Городская детская поликлиника № 2 по адресу: ул. Ровио, 13

6 января
Городская поликлиника № 1 по адресу: ул. Свердлова, 20
Городская поликлиника № 4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу: ул. Нойбранденбургская,1

8 января
Городская поликлиника № 3 по адресу: Первомайский, 28
Городская детская поликлиника № 1 по адресу: пр. Октябрьский, 58

9 января
Городская поликлиника № 2 по адресу: ул. Володарского, 14
Городская детская поликлиника № 2 по адресу: ул. Ровио, 13

10 января
Городская поликлиника № 1 по адресу: пр. Лесной, 40
Поликлиника Детской республиканской больницы по адресу: ул. Парковая, 58

3, 6, 9 января
Женская консультация Родильного дома им. К.А. Гуткина (прием гинекологических пациенток).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
24.12.2020, 11:57
Подсчитано, какую пенсию будут получать жители Карелии с 1 января

Чтиво

30.12.2020 14:51
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 1
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»