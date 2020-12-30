Минздрав опубликовал режим работы поликлиник Петрозаводска в праздники

Министерство здравоохранения Карелии издало приказ о медицинском обеспечении населения в дни празднования Нового года и Рождества Христова.

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года петрозаводские поликлиники будут работать по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами с 8 до 16 часов.

В эти же дни по режиму работы поликлиник будут работать пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Приказом утвержден также график работы врачей специалистов учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную первичную медико-санитарную помощь жителям Петрозаводска в праздничные дни:

31 декабря

Городская поликлиника № 1 по адресу: ул. Свердлова, 20

Городская детская поликлиника № 2 по адресу: ул. Ровио, 13

2 января

Городская поликлиника № 4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу: ул. Нойбранденбургская,1

3 января

Городская поликлиника № 3 по адресу: Первомайский, 28

Поликлиника Детской республиканской больницы по адресу: ул. Парковая, 58

4 января

Городская поликлиника № 1 по адресу: пр. Лесной, 40

Городская детская поликлиника № 1 по адресу: пр. Октябрьский, 58

5 января

Городская поликлиника № 2 по адресу: ул. Володарского, 14

Городская детская поликлиника № 2 по адресу: ул. Ровио, 13

6 января

Городская поликлиника № 1 по адресу: ул. Свердлова, 20

Городская поликлиника № 4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу: ул. Нойбранденбургская,1

8 января

Городская поликлиника № 3 по адресу: Первомайский, 28

Городская детская поликлиника № 1 по адресу: пр. Октябрьский, 58

9 января

Городская поликлиника № 2 по адресу: ул. Володарского, 14

Городская детская поликлиника № 2 по адресу: ул. Ровио, 13

10 января

Городская поликлиника № 1 по адресу: пр. Лесной, 40

Поликлиника Детской республиканской больницы по адресу: ул. Парковая, 58

3, 6, 9 января

Женская консультация Родильного дома им. К.А. Гуткина (прием гинекологических пациенток).