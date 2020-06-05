Передвижные флюорографы ездят в отдаленные поселки Карелии

Уже 160 жителей Муезерского района и Костомукши прошли обследование в передвижном флюорографическом кабинете, сообщили в Минздраве Карелии.

Новый мобильный комплекс, который недавно получила Межрайонная больница №1 (Костомукша), продолжает обследование жителей севера Карелии.



Передвижной флюорограф уже побывал в поселках Ледмозеро и Вокнаволок.

Мобильные флюорографические комплексы помогают сделать процедуры на месте.

Мобильный флюорограф оборудован на базе автомобиля, способного добраться в труднодоступные районы, оснащён современной цифровой техникой, что позволяет проводить исследования с максимальной точностью, быстро и в большом объёме.

Наряду с туберкулезом новая техника также выявляет рак лёгкого, пневмонию, плевриты. Новый рентгеновский комплекс рассчитан на обследование не только грудной клетки, но и брюшной полости, опорно-двигательной системы.

10-11 июня передвижной флюорограф будет работать в Пенинге Муезерского района.