Передвижные флюорографы ездят в отдаленные поселки Карелии

Уже 160 жителей Муезерского района и Костомукши прошли обследование в передвижном флюорографическом кабинете, сообщили в Минздраве Карелии.
Новый мобильный комплекс, который недавно получила Межрайонная больница №1 (Костомукша), продолжает обследование жителей севера Карелии.
Передвижной флюорограф уже побывал в поселках Ледмозеро и Вокнаволок.
Мобильные флюорографические комплексы помогают сделать процедуры на месте.
Мобильный флюорограф оборудован на базе автомобиля, способного добраться в труднодоступные районы, оснащён современной цифровой техникой, что позволяет проводить исследования с максимальной точностью, быстро и в большом объёме.
Наряду с туберкулезом новая техника также выявляет рак лёгкого, пневмонию, плевриты. Новый рентгеновский комплекс рассчитан на обследование не только грудной клетки, но и брюшной полости, опорно-двигательной системы.
10-11 июня передвижной флюорограф будет работать в Пенинге Муезерского района.
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