Переговорщик с инвесторами потребовался Корпорации развития Карелии

Открыта вакансия специалиста по работе с инвесторами Центра развития инвестиционной деятельности, сообщает сайт Корпорации.

В основные обязанности соискателя входит проведение переговоров с инициаторами инвестиционных проектов; ведение деловой переписки в рамках взаимодействия с инвесторами, а также органами исполнительной власти и так далее.

Претендент должен иметь высшее образование, а также располагать знаниями и опытом работы в области земельного законодательства.

Подробности на сайте "Вести Карелии".