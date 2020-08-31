Переходы возле школ Петрозаводска решили обезопасить – работы завершат к середине осени

Специальные светофоры установят на нерегулируемых пешеходных переходах возле школ, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На прошлой неделе администрация Петрозаводска заключила муниципальный контракт с ООО "Онего-дорзнак" на установку светофоров типа Т.7.

Мигающий жёлтый сигнал светофора появится на пешеходных переходах:



- на Первомайском проспекте в районе дома № 38 (средняя школа № 38);

- на Учительской улице в возле дома № 2 на бульваре Интернационалистов (средняя школа № 46);

- на улице Пархоменко у дома № 28 (средняя школа № 48);

- на Московской улице в районе дома № 12 по Советской улице (средняя школа № 6);

- на набережной Ла-Рошель у дома № 11 (Ломоносовская гимназия);

- на улице Зайцева у дома № 26 (вблизи средней школы № 36);

- на улице Дзержинского у дома № 38 (гимназия № 17 им. П. О. Коргана);

- на пересечении улиц Герцена и Максима Горького (вблизи финно-угорской школы им. Элиаса Леннрота).

Установку дорожных объектов планируется завершить до 15 октября.



Общая стоимость работ составляет более 6,6 млн рублей.