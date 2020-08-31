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Переходы возле школ Петрозаводска решили обезопасить – работы завершат к середине осени

Новости. Общество
15:06, 31 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Максим Новиков
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Специальные светофоры установят на нерегулируемых пешеходных переходах возле школ, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На прошлой неделе администрация Петрозаводска заключила муниципальный контракт с ООО "Онего-дорзнак" на установку светофоров типа Т.7. 

Мигающий жёлтый сигнал светофора появится на пешеходных переходах:

- на Первомайском проспекте в районе дома № 38 (средняя школа № 38);
- на Учительской улице в возле дома № 2 на бульваре Интернационалистов (средняя школа № 46);
- на улице Пархоменко у дома № 28 (средняя школа № 48);
- на Московской улице в районе дома № 12 по Советской улице (средняя школа № 6);
- на набережной Ла-Рошель у дома № 11 (Ломоносовская гимназия);
- на улице Зайцева у дома № 26 (вблизи средней школы № 36);
- на улице Дзержинского у дома № 38 (гимназия № 17 им. П. О. Коргана);
- на пересечении улиц Герцена и Максима Горького (вблизи финно-угорской школы им. Элиаса Леннрота).

Установку дорожных объектов планируется завершить до 15 октября.

Общая стоимость работ составляет более 6,6 млн рублей. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-31 15:44:14
А что же не к 1 сентября, а только к середине осени?
елпидифор
2020-08-31 15:20:22
На переходе к 38-й школе на Первомайском нет "зебры", чего уже годами не замечалось. Учитель информатики не может управлять городом.
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