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Перепись населения нужна властям Карелии, чтобы подсчитать, сколько денег поступит в бюджет

Новости. Общество
14:45, 20 Сентября 2021
фото: © Алексей Павлишак / ТАСС

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Премьер-министр Карелии Александр Чепик объяснил, зачем власти хотят знать точную численность населения республики.

Об этом он рассказал на заседании комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения на территории Карелии.

«Реальная статистическая информация по числу населения, проживающего в регионе, важна не только для формирования бюджета муниципальных образований, поселений и республики, но и определения перспектив развития нашей территории», — приводятся слова Чепика в сообщении Карелиястата об итогах заседания комиссии.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Жители сами смогут выбрать способ, как предоставить сведения о себе: лично или в электронной форме.

С 15 октября по 8 ноября это можно сделать на портале госуслуг, с 15 октября по 14 ноября — в МФЦ или при встрече с переписчиком, который придет на дом.

В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах перепись продлится до 20 декабря.

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