Перерабатывать мусор в Карелии будут по экологичной финской технологии

Заводы Hardferm не вредят окружающей среде, производят из отходов топливо и позволят сохранить тариф на комфортном уровне, сообщили в правительстве Карелии.

Минприроды поддержали эксперты и общественники.

Основой планируемой системы обращения с отходами в Карелии станет экотехнопарк, который власти намерены построить на юге республики. Это следует из проекта территориальной схемы обращения с ТКО, обсуждение которого продлится до 15 сентября.







Макет биогазовой станции, разработанной по технологии Hardferm. Фото: «Северная столица»

Новый для республики комплекс фактически заменит расположенную в Прионежском районе свалку – крупнейшую в Карелии и устаревшую с точки зрения экологии, отметил министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин. Он включит в себя современный полигон, сортировочные станции, систему обезвреживания отходов и производство товаров из вторсырья. Главным элементом экотехнопарка станут энергетические установки, разработанные по финской технологии Hardferm."Мы исходили из того, что новая система обращения с отходами в Карелии должна быть экологичной и экономически эффективной, то есть не должна влиять на тариф. Изучив опыт других регионов и европейских стран, по совокупности этих двух факторов приняли решение выбрать технологию Hardferm, которую успешно используют наши финские партнеры", – пояснил Алексей Щепин.







Министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин. Фото: ИА Республика Леонид Николаев

Построенные по финской технологии заводы способны перерабатывать органический и частично неорганический мусор в биогаз, удобрения и технический грунт. Полученный газ власти Карелии намерены использовать как топливо для северных котельных, которые сегодня работают на экологически небезопасных угле и мазуте. Удобрения можно применять в сельском хозяйстве, а технический грунт – в дорожном строительстве и пересыпке полигонов.При этом технология Hardferm исключает горение: температура в энергетических установках не поднимается выше 60 градусов по Цельсию. Благодаря этому заводы не производят вредных высокотоксичных газов и пыли.

Выбор Hardferm в качестве основной технологии переработки мусора в республике поддержали общественники и эксперты.





"Мусоросжигания в Карелии не будет – это самое главное. Мусоросжигание – вообще самый дорогой способ переработки отходов, с этим всё понятно и не нужно тратить бюджетные деньги на это", – отметил эксперт РАН Дмитрий Рыбаков.





Карельская делегация на биогазовой станции в финском Китее.Фото: «Республика» / Александр Борисов "Мусоросжигания в Карелии не будет – это самое главное. Мусоросжигание – вообще самый дорогой способ переработки отходов, с этим всё понятно и не нужно тратить бюджетные деньги на это", – отметил эксперт РАН Дмитрий Рыбаков.

Ученый добавил, что для более эффективной работы энергетических установок в Карелии нужно развивать систему раздельного сбора и сортировки отходов, поскольку технология ориентирована в первую очередь на органический мусор."Я стоя рукоплещу этой технологии, потому что это, наверно, самая благоразумная технология обращения с пищевыми отходами. Даже если мы будем выбрасывать их на свалку, они будут там разлагаться, выделять вредный свалочный газ, который является вредным и для человека, и для климата. Если будем сжигать – еще хуже: безвредного сжигания нет", –подтверждает экоактивист Михаил Гусаков.Выбор финской технологии, предполагающей разделение мусора на пищевой и неорганический потоки, называет шагом в правильную сторону и создатель первого в стране магазина без упаковки Любовь Сорокина.







4-5 Биогазовая станция в финском Китее. Фото: «Республика» / Александр Борисов



"Тот факт, что добавили разделение на пищевые и непищевые отходы – это классно, и мы это поддерживаем. Если это будет современная технология переработки отходов в газ – это только плюс", – говорит предприниматель.

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Конкретных инвесторов и исполнителей работ власти Карелии выберут после утверждения территориальной схемы, сообщил Алексей Щепин. Отбор пройдет в форме конкурса, главными критериями на котором станут опыт и финансовая состоятельность претендентов. Предполагается, что строительство перерабатывающих комплексов начнется после заключения соглашения о государственно-частном партнерстве.