Переселенцы из аварийного жилья из 11 районов Карелии заселятся в новостройки Петрозаводска

Три новостройки в микрорайоне Древлянка станут новым домом для жителей республики, участвующим в программе расселения аварийного жилья.

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал выполнить программу расселения аварийного жилья до конца нынешнего года. В качестве доказательства слов губернатора Минстрой республики пишет о трех новостройках – 70-, 109- и 124-квартирных домах, которые были досрочно построены в петрозаводском микрорайоне Древлянка. На сегодня все 303 квартиры сданы в эксплуатацию раньше намеченного срока, отмечают в министерстве.

По словам руководителя Минстроя Карелии Олега Ермолаева, в новые дома переедут жители из 11 районов республики. Сейчас с ними заключаются договоры мены и соцнайма. Сюда заселятся 670 человек из Лоухского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пудожского, Сортавальского, Суоярвского, Беломорского, Пряжинского, Кемского районов.

По данным Минстроя, общая площадь трех новостроек – почти 16 тыс. кв. метров. Дома построены из современных, качественных материалов, хорошо себя зарекомендовавших в условиях холодного климата. У домов высокий класс энергоэффективности B+, при строительстве использовались трёхслойные стеновые панели, установлены окна с двухкамерными стеклопакетами. Кроме этого, оборудована модульная крышная котельная, работающая на природном газе. В каждой квартире приборы учета воды и отопления. Все квартиры передаются новоселам "под ключ", с полной отделкой и оборудованные всей необходимой техникой. Переезжать в новостройки жители начнут с декабря.

Также в рамках завершающего этапа программы по переселению из аварийного жилья, кроме Петрозаводска, введены в эксплуатацию дома в Кеми, Беломорском районе и поселке Матросы. Почти закончены работы еще по 7 домам в районах республики. В настоящее время оформляются документы по вводу их в эксплуатацию, постановке на кадастровый учет и регистрации права муниципальных образований, уточнили в министерстве.

"Таким образом, Карелия завершает масштабную задачу. Итогом пятилетней программы станет расселение в республике более 143 тысяч кв. метров аварийного жилья. Это почти 8,5 тысяч жителей", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, накануне активисты Общероссийского народного фронта в Карелии в ходе рейда в Суоярви выявили нарушения при реализации программы расселения аварийного жилья и назвали ситуацию катастрофической. По мнению общественников, регион был и остается аутсайдером программы, о чем недавно заявил и глава наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Из 16 домов около 10 до сих пор не введены в эксплуатацию.