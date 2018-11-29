ОНФ в Карелии назвал катастрофической ситуацию с расселением аварийного жилья в регионе

Активисты Общероссийского народного фронта в Карелии в ходе рейда выявили нарушения при реализации программы расселения аварийного жилья и назвали ситуацию катастрофической.

Активисты регионального отделения ОНФ провели рейд в Суоярви. Проверка показала, что в доме на улице Ленина, сданном в эксплуатацию в 2016 г., проблемы до сих пор не устранены, а здание на улице Лесной превратилось в опасный недострой. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации.

За проблемами домов для переселенцев из аварийного жилья в Суоярви активисты ОНФ следят с 2016 г. Тогда в ходе выезда в Суоярвский район общественники обнаружили, что подвал дома №10 по улице Ленина заполняют дренажные воды. Жильцы первого этажа страдали от грибка, который поражал стены и мебель в квартирах. Жители третьего этажа жаловались на проблемы со звукоизоляцией.

Активисты ОНФ обратились в Минстрой с требованием разобраться в ситуации и заставить застройщика устранить дефекты. По информации общественников, к исправлению нарушений приступили спустя два года. У дома №10 в данный момент обустраивают дренажную систему. При этом в подвале по-прежнему стоит вода. В настоящее время здесь также идут дополнительные работы по звукоизоляции крыши и чердака.

Особое беспокойство у общественников вызывает недостроенный дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Лесной. Если в 2016 г. объект был законсервирован, то сейчас забор вокруг недостроя отсутствует, дети свободно гуляют по разрушающемуся зданию. По мнению активистов ОНФ, опасный недострой необходимо законсервировать либо разобрать.

Член регионального штаба ОНФ в Карелии Татьяна Лебедева назвала "катастрофической" ситуацию с реализацией в республике программы расселения граждан из аварийных домов.

"Мы уже не первый год проводим проверку реализации в республике программы по переселению граждан из аварийного жилья, но ситуация с этим вопросом в Карелии катастрофическая. Федеральная программа была завершена в 2017 г., а в Карелии и в 2018 г. с этой задачей не справились. Регион был и остается аутсайдером программы, о чем на днях заявил глава наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Из 16 домов около 10 до сих пор не введены в эксплуатацию. Но программа должна быть закончена до конца года", - заключила Лебедева.