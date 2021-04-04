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Переселившимся на село работникам культуры обещают по 1 млн рублей: разъяснения Минкульта Карелии

Новости. Экономика
15:23, 05 Апреля 2021
фото: страница А. Парфенчикова Вконтакте
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Власти Карелии ожидают старта федеральной программы "Земский работник культуры", согласно которой планируются выплаты в размере 1 млн рублей работникам культуры, переселившимся в сельскую местность.

Об этом сообщила заместитель министра культуры Карелии Варвара Лебедева на расширенном заседании коллегии министерства.

По ее словам, программа проходит стадию согласования в Минфине РФ. После того, как она заработает в республике, это позволит привлечь в сельские поселения и малые города молодые квалифицированные кадры.

Планируется выделить 57 млн рублей для 57 участников, из них 11 млн – на 2021 год.

На какие цели можно будет потратить эти деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-04-05 16:28:47
Вы бы сначала место работы создали для "земских работников культуры". Куда они приедут работать, в клубы-развалюхи? Сколько можно делать вид, что у нас в сельской местности всё отлично. Если бы было так, тогда бы не потребовались земские врачи, учителя, работники культуры. Да и сельской местности уже не осталось практически.
Изя
2021-04-05 16:13:18
На погребение ???))) :)
однозначно
2021-04-05 16:04:47
Балалаечники предпочитают в городе бренчать . И ложкари тоже.
Гость
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