Переселившимся на село работникам культуры обещают по 1 млн рублей: разъяснения Минкульта Карелии

Власти Карелии ожидают старта федеральной программы "Земский работник культуры", согласно которой планируются выплаты в размере 1 млн рублей работникам культуры, переселившимся в сельскую местность.

Об этом сообщила заместитель министра культуры Карелии Варвара Лебедева на расширенном заседании коллегии министерства.

По ее словам, программа проходит стадию согласования в Минфине РФ. После того, как она заработает в республике, это позволит привлечь в сельские поселения и малые города молодые квалифицированные кадры.

Планируется выделить 57 млн рублей для 57 участников, из них 11 млн – на 2021 год.

На какие цели можно будет потратить эти деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".