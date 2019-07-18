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Новости. Общество
09:06, 18 Июля 2019
фото: Николай Смирнов, Flashnord.com

Пересмотр дела о гибели детей на Сямозере в отношении Роспотребнадзора начнется 5 августа

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Петрозаводский городской суд 5 августа начнет пересмотр дела о гибели детей на Сямозере в отношении руководителей Роспотребнадзора по Карелии.

Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Михаил Ямчитский. По его словам, вести процесс будет судья Марина Носова, а первое заседание назначено на 5 августа. 

Напомним, в июле Верховный суд Карелии отменил приговор по делу о гибели детей на Сямозере в отношении экс-главы карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также Анатолий Коваленко и Людмила Котович.

Виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Прокуратура Карелии, адвокаты и представители потерпевших обжаловали решение суда в вышестоящей инстанции.

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