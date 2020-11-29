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"Перестаньте сыпать песок, не надо превращать Петрозаводск в пустыню"

Новости. Общество
10:59, 30 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Депутат Заксобрания Карелии и предприниматель Виталий Красулин обратился к властям Петрозаводска с просьбой не использовать песок для посыпки дорог и тротуаров в зимний период.

Депутат Заксобрания от Петрозаводска, известный предприниматель Виталий Красулин считает, что использование песка для посыпки городских дорог – это мера, которая "не работает" и наносит вред жителям.

"В последние дни мы наблюдаем, что дороги в Петрозаводске активно посыпаются песком в качестве меры для борьбы с гололедом. В результате – песок везде, грязь везде, мы все этим песком дышим, машину приходится мыть каждый день, - к ней просто страшно подойти, выедешь в город, и уже через 10 минут она грязная. Схема "снег – песок – снег – песок", не работает!

Я хочу обратиться к городским властям, чтобы они прекратили это делать и нашли другой механизм. Перестаньте сыпать песок, не надо превращать Петрозаводск в пустыню! Этот метод уже давно никто не использует, он признан не эффективным, ведь снег растает, а песок останется".

Виталий Красулин привел в пример Мурманскую область, где для борьбы со снегом и гололедом используется соляная смесь, которая не наносит вреда и уходит в "ливневку". Такой же способ взяли на вооружение коммунальные службы Финляндии. А в Карелии, по словам депутата, соляную смесь используют на федеральной трассе от Петрозаводска до Пряжи.

"А песок никуда не уходит, он засоряет ливневую канализацию, остается на дорогах и тротуарах, и весной мы получаем огромные кучи смёта".

Виталий Красулин официально обратился к главе Петрозаводска Ирине Мирошник, чтобы городские власти сели за стол переговоров с ГИБДД, договорились, что считать гололедом, и разработали совместное решение, как отказаться от песка.

"Ко мне, как к депутату, поступает много возмущенных откликов от петрозаводчан. И в моем обращении нет никакой политики, - отметил Виталий Красулин. – Я такой же житель города, как и все, и сейчас страдаю, как и все, и очень прошу разобраться с этим вопросом".

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Комментарии

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Juniper59
2020-11-30 11:34:31
В Мурманске соль смывается в солёное море. А мы в какой Балхаш будем превращать Онего?
Хотя соль в нашем песочке тоже ведь присутствует.
VladPTZ
2020-11-30 11:15:33
Соленой раствор? С ума сошли чтоли? От соли машина гнеет. Я не олигарх и не лепутат чтобы раз в нескол ко лет покупать себе машину стоимость которой переваоила уже далеко за лям.
David
2020-11-30 11:06:41
Никто не считает экономический ущерб от такой " уборки". Ускорненный износ машин и механизмов из- за постоянной грязи. Неблагоприятная атмосфера в связи с высоким содержанием пыли. Засорение канализации города. и.т.д и т.п.
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