Переводчица отказалась переводить на английский язык роман Дмитрия Новикова

Переводчица отказалась переводить на английский язык роман писателя из Карелии Дмитрия Новикова "Голомяное пламя".

Об этом прозаик рассказал на встрече с читателями, которая состоялась в библиотеке на Древлянке.

Напомним, дебютный роман Дмитрий Новикова в 2017 году вошел в шорт-лист "Русского Букера". Жюри конкурса также присудило роману грант, средства которого направят на профессиональный перевод произведения на английский язык. Ожидается, что перевод будет готов в этом году.

Вместе с тем, по словам писателя, первая переводчица отказалась переводить "Голомяное пламя".

"Лексика тяжелая, я согласен, детали тяжелые. Как бывший переводчик я это понимаю. Особенно переводчиков пугает, что где-то на старорусском написано, хотя я их успокаиваю, что есть те же тексты на современном русском языке. Я специально брал самые старые, чтобы русскому читателю посложнее было, потому что, как мой папа говорит: чем тяжелее топор – тем короче топорище; чем тяжелее – тем лучше. Для англоязычных читателей пусть полегче они сделают, - отметил Дмитрий Новиков. - Есть словарь Дурова, ссылки я все дам; обороты сам помогу перевести. Не помогу я – у нас в университете прекрасные специалисты. Все это страшно только на первый взгляд, хотя первая переводчица уже отказалась, испугалась".

При этом Новикову пообещали найти другого переводчика.

"Сам факт перевода карельской книжки на английский, мне кажется, примечательный. Я все усилия приложу, чтобы она вышла. Мне самому это интересно, я английский язык люблю, сам немножко двуязычный товарищ. Сейчас карельский пытаюсь освоить, так что в деревне и трехъязычным бываешь", - отметил писатель

О чем он еще рассказал на встрече с читателями, можно узнать вот здесь.