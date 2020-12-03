Перевозчика в Петрозаводске накажут за нарушение санитарных норм в автобусе

В ходе проверки общественного транспорта в Петрозаводске контролеры обнаружили, что в автобусе маршрута № 22 не была проведена обязательная санитарная обработка салона.

Специалисты мэрии Петрозаводска совместно с представителями Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии провели рейд по вопросам организации противоэпидемиологических мероприятий в общественном транспорте.

Как сообщили в городской администрации, на конечных остановках в районе улиц Лыжной и Балтийской инспекторы проверили, как проводится санитарная обработка салонов транспортных средств между рейсами, убедились в наличии санитайзеров для пассажиров и соответствии дезинфицирующих средств рекомендациям Роспотребнадзора.

В ходе проверки выяснилось, что в автобусе маршрута № 22 обязательная обработка салона проведена не была. По факту нарушения составлен акт.

Как сообщалось ранее, глава Карелии Артур Парфенчиков запретил пожилым людям ездить в общественном транспорте.