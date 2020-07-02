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Перевозчика в Петрозаводске оштрафовали на 10 тысяч рублей за отсутствие антисептика в автобусах

Новости. Общество
09:40, 03 Июля 2020
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Администрация Петрозаводска проверила около 350 автобусов и троллейбусов на соблюдение мер санитарной безопасности и наказала нарушителей.

Ирина Мирошник сообщила, что в отношении перевозчиков уже есть судебные решения. При повторных нарушениях возможна приостановка работы и закрытие маршрута.

Соблюдение требований санитарной безопасности в общественном транспорте обсудили на заседании оперштаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом. В сложившейся эпидемиологической ситуации перевозчики обязаны соблюдать строгие правила. Количество пассажиров должно быть равно числу посадочных мест. И водители, и пассажиры должны быть в масках, в автобусах и троллейбусах должны иметься дозаторы с антисептиками для обработки рук. А салоны, поручни, ручки дверей, сиденья необходимо обрабатывать между рейсами. 

Как сообщила на заседании оперштаба глава Петрозаводска Ирина Мирошник, на 2 июля составлено 32 акта о нарушениях, а на их основании семь административных протоколов: шесть в отношении водителей и один - в отношении пассажира за то, что он находился без маски. По решению суда, директор одной из фирм-перевозчиков оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что в автобусах №3 и №25 не было мест для дезинфекции рук, не проводилась санобработка между рейсами.

Ирина Мирошник сообщила, что проверки будут продолжены. 

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба". Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.

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