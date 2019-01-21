Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
13:56, 21 Января 2019

Перевозка негабарита транспортной компанией Евротранс холдинг

Загрузка...

Негабаритные перевозки в настоящее время выступают в качестве популярной услуги, предоставляемой многими компаниями.

Осуществляя их выбор, рекомендуется обращать внимание на наличие опыта работы и наличие отзывов от клиентов. Транспортировка негабарита имеет разные сложности, с которыми помогут справиться лишь профессионалы.

Если требуется перевозка негабарита по России, Казахстану и Беларуси, компания Евротранс холдинг готова предоставить такие услуги. Она обладает собственным автопарком техники и предлагает выгодную стоимость рефрижераторных перевозок.

Специалисты организации уделяют максимум внимания безопасности перевозок и качественно планируют маршрут перевозок, учитывая высоту мостовых конструкций, наличия тоннелей, железнодорожных переездов и многих других особенностей ландшафта.

Компания Евротранс предлагает следующие негабаритные перевозки:

  • Промышленного транспорта и оборудования спецназначения;
  • Конструкционных элементов и объёмных деталей;
  • Сельскохозяйственного оборудования и техники;
  • Дорожных и строительных машин;
  • Разных плавсредств, яхт и лодок.

Кому могут потребоваться негабаритные перевозки?

Такие услуги могут потребоваться производственным организациям, у которых возникает необходимость в перемещении станочного оборудования, машин, сырья и других нестандартных грузов. У простого человека также может возникнуть потребность в перевозке негабарита, особенно если речь идёт о транспортировке антикварной мебели и других предметов. Нередко потребность в услугах перевозки негабарита возникает у руководителей предприятий при планируемых переездах.

Особенности перевозки негабарита

Разрабатывая маршрут следования такого груза, логисты должны брать во внимание качество полотна дороги, ширину дороги, наличие и размеры всех встречающихся по пути инженерных сооружений. Такие параметры имеют значение, особенно если транспортируется нестандартный по габаритам груз.

Профессионалы по грузоперевозкам компании Евротранс знают, что перевозка негабарита по России нежелательна при неблагоприятных дорожных условиях: плохой видимости или гололёде. Клиенту транспортной организации нужно это учитывать и выбрать более подходящий сезон для перевозок. Такая мера безопасности убережет груз от возможных повреждений и ускорит время его доставки на место.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2019, 06:40
В Карелии зверское преступление произошло в канун Рождества
15.01.2019, 07:25
Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте
14.01.2019, 11:49
ВИДЕО: Водитель пожарной машины показал высший пилотаж на гололеде в центре Петрозаводска
16.01.2019, 12:25
"Бумажные" проекты
20.01.2019, 19:40
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
17.01.2019, 11:07
Карельская епархия сообщила о чуде в Крестовоздвиженском соборе

Аналитика

18.01.2019 14:35
Обществоведение
Оптимизация или развитие? 3
Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики.
Карельские чиновники предложили поморским детям интернат 1
18.01.2019 14:27
Прорыва не обещают 4
18.01.2019 13:51
Евгений Ульянов: "У народа словно пелена упала с глаз" 3
18.01.2019 11:00
"Бумажные" проекты 8
16.01.2019 12:25
Вся аналитика

Чтиво

16.01.2019 16:00
Без политики
"Снился мне путь на Север" 3
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
Старый Новый год как праздник двоемыслия 17
11.01.2019 15:22
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 10
09.01.2019 10:33
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
архив чтиво

Медиа

День снега-2019 в Петрозаводске
Сегодня 12:29
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»