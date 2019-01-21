Перевозка негабарита транспортной компанией Евротранс холдинг

Негабаритные перевозки в настоящее время выступают в качестве популярной услуги, предоставляемой многими компаниями.

Осуществляя их выбор, рекомендуется обращать внимание на наличие опыта работы и наличие отзывов от клиентов. Транспортировка негабарита имеет разные сложности, с которыми помогут справиться лишь профессионалы.

Если требуется перевозка негабарита по России, Казахстану и Беларуси, компания Евротранс холдинг готова предоставить такие услуги. Она обладает собственным автопарком техники и предлагает выгодную стоимость рефрижераторных перевозок.

Специалисты организации уделяют максимум внимания безопасности перевозок и качественно планируют маршрут перевозок, учитывая высоту мостовых конструкций, наличия тоннелей, железнодорожных переездов и многих других особенностей ландшафта.

Компания Евротранс предлагает следующие негабаритные перевозки:

Промышленного транспорта и оборудования спецназначения;

Конструкционных элементов и объёмных деталей;

Сельскохозяйственного оборудования и техники;

Дорожных и строительных машин;

Разных плавсредств, яхт и лодок.

Кому могут потребоваться негабаритные перевозки?

Такие услуги могут потребоваться производственным организациям, у которых возникает необходимость в перемещении станочного оборудования, машин, сырья и других нестандартных грузов. У простого человека также может возникнуть потребность в перевозке негабарита, особенно если речь идёт о транспортировке антикварной мебели и других предметов. Нередко потребность в услугах перевозки негабарита возникает у руководителей предприятий при планируемых переездах.

Особенности перевозки негабарита

Разрабатывая маршрут следования такого груза, логисты должны брать во внимание качество полотна дороги, ширину дороги, наличие и размеры всех встречающихся по пути инженерных сооружений. Такие параметры имеют значение, особенно если транспортируется нестандартный по габаритам груз.

Профессионалы по грузоперевозкам компании Евротранс знают, что перевозка негабарита по России нежелательна при неблагоприятных дорожных условиях: плохой видимости или гололёде. Клиенту транспортной организации нужно это учитывать и выбрать более подходящий сезон для перевозок. Такая мера безопасности убережет груз от возможных повреждений и ускорит время его доставки на место.

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