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Новости. Криминал
09:47, 07 Мая 2019
фото: © Depositphotos / VitalikRadko

Перозаводчанин украл и выкинул телефон

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В Петрозаводске мужчина зашел в гости и лишился телефона, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратился 40-летний горожанин и сообщил, что у него пропал мобильный телефон, а с его банковской карты похищены 3 тысячи рублей. Заявитель рассказал, что накануне был в гостях, а когда собрался уходить домой, то обнаружил пропажу гаджета.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и подозреваемого, 41-летнего ранее судимого петрозаводчанина.

По версии следствия, в тот день он заходил в квартиру, в которой гостил заявитель и похитил, оставленный на столе на кухне телефон. Впоследствии гражданин с помощью смс-сервиса перевёл на свой счёт 3 тысячи рублей с банковской карты потерпевшего. Деньги фигурант потратил, а телефон выбросил, посчитав его устаревшим.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

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кир
2019-05-07 11:13:48
Ничего не может сделать власть с ранее судимыми. Ну, ежели, концерт устроить для ещё не вышедших из колонии. А они скоро опять туда попадают. Концерты - это то, что им нужно.
Гость
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