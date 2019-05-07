Перозаводчанин украл и выкинул телефон

В Петрозаводске мужчина зашел в гости и лишился телефона, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратился 40-летний горожанин и сообщил, что у него пропал мобильный телефон, а с его банковской карты похищены 3 тысячи рублей. Заявитель рассказал, что накануне был в гостях, а когда собрался уходить домой, то обнаружил пропажу гаджета.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и подозреваемого, 41-летнего ранее судимого петрозаводчанина.

По версии следствия, в тот день он заходил в квартиру, в которой гостил заявитель и похитил, оставленный на столе на кухне телефон. Впоследствии гражданин с помощью смс-сервиса перевёл на свой счёт 3 тысячи рублей с банковской карты потерпевшего. Деньги фигурант потратил, а телефон выбросил, посчитав его устаревшим.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.