Перспектива получить уголовное наказание поможет нерадивому жителю Карелии не забывать про алименты

Судебные приставы привлекли к административной ответственности злостного неплательщика алиментов, сообщили в УФССП по Карелии.

Судебные приставы Карелии в течение долгого времени пытались взыскать с жителя республики алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка.

До декабря 2019 года бухгалтерия предприятия, где работал должник, ежемесячно удерживала алименты с его дохода. Когда гражданин уволился с работы, выплаты прекратились, и образовалась задолженность в сумме более 156 тыс. рублей.

При неоднократных попытках застать должника дома, сделать это приставам не удавалось. Сведений о его местонахождении не было. Тогда сотрудники службы приняли решение об объявлении алиментщика в исполнительный розыск. В ходе розыскных мероприятий оказалось, что должник трудоустроен в организации, находящейся на территории Пряжинского района.

Судебные приставы отношении должника составили административный протокол. Документ рассмотрел мировой судья и назначил мужчине наказание - 50 часов обязательных работ. Также с нарушителем провели разъяснительную работу о недопустимости неуплаты алиментов, так как после административного наказания может наступить и уголовная ответственность.

Текущие алименты и образовавшаяся задолженность вновь будут удерживаться из заработной платы должника.