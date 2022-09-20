Перспективы розничной торговли в Карелии вызывают противоречивые оценки ритейлеров

Среди организаций розничной торговли в Карелии нет единого мнения, что будет происходить в отрасли в ближайшие месяцы — одни ждут ухудшения ситуации, другие прогнозируют рост.

Об этом говорят результаты опроса руководителей компаний, проведенного Карелиястатом.

Из общего числа опрошенных 30% ожидают сокращения прибыли, а 25% — уменьшения объема продаж. Некоторые готовятся сокращать сотрудников.

Вместе с тем, еще 25% респондентов, напротив, прогнозируют рост прибыли, а 35% — увеличение объема продаж. Каждая десятая компания собирается набирать дополнительный персонал.

Остальные ритейлеры, участвовавшие в опросе, считают, что ситуация останется стабильной до конца года.