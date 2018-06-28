Первая линия по изготовлению топливных брикетов установлена в Пудожском районе

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В Пудожском районе Карелии теплоснабжающая организация "Карелэнергоресурс" реализует проект по установке линии по изготовлению топливных брикетов.
Установлена первая линия, сообщает портал правительства Карелии.
56 из 116 котельных, находящихся в оперативном управлении организации, работают на дровах. Поэтому в процессе производства остается большое количество продуктов пиления, которые необходимо утилизировать. Эти материалы предполагается высушивать, обрабатывать и изготавливать брикеты.
Линия выпускает 250 кг топливных брикетов в час. В правительстве отмечают, что эффективность их использования в 3,5-4 раза выше, чем дров.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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