Первая линия по изготовлению топливных брикетов установлена в Пудожском районе

В Пудожском районе Карелии теплоснабжающая организация "Карелэнергоресурс" реализует проект по установке линии по изготовлению топливных брикетов.

Установлена первая линия, сообщает портал правительства Карелии.

56 из 116 котельных, находящихся в оперативном управлении организации, работают на дровах. Поэтому в процессе производства остается большое количество продуктов пиления, которые необходимо утилизировать. Эти материалы предполагается высушивать, обрабатывать и изготавливать брикеты.

Линия выпускает 250 кг топливных брикетов в час. В правительстве отмечают, что эффективность их использования в 3,5-4 раза выше, чем дров.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".