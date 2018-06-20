Первая партнерская конференция Корпорации развития Карелии прошла в "Точка кипения"

Участниками форума стали предприниматели, руководители министерства экономического развития и промышленности, Корпорации развития, представители банковского сообщества, специалисты инфраструктурных компаний, инвестиционные уполномоченные.

В рамках конференции генеральный директор корпорации Юрий Савельев выступил с презентацией новой стратегии корпорации и ее новых структурных подразделений.

"Наша задача – сделать так, чтобы Корпорация не только исполняла функции специализированной организации по сопровождению инвестиционных проектов, но и стала полноценным и комплексным институтом регионального развития, - сказал Юрий Савельев.

По его словам, стратегия развития Корпорации рассчитана на пять лет. Некоторые из представленных проектов уже запущены в работу, и первые серьезные результаты должны появиться в конце этого года.

И. о. министра экономического развития и промышленности республики Павел Буренков отметил, что у министерства с Корпорацией давние и очень добрые конструктивные отношения.

"Этот региональный институт развития создан с одной целью: чтобы бизнес чувствовал себя уверенно и комфортно в экономической среде республики, в том числе, получив возможность работать в более удобном режиме "одного окна". Сейчас Корпорация находится на стадии полной перезагрузки. Я уверен, что в плотном сотрудничестве со всеми присутствующими мы сможем вывести работу Корпорации на принципиально иной уровень", - сказал Павел Буренков.

Важным событием форума стало вручение очередных разрешений на использование знака "Сделано в Карелии", которые получили руководители ООО "Мясной дом Карелия", ООО "Северная" и ООО "Карельский продукт".

На форуме также состоялась дегустация продукции местных товаропроизводителей и церемония подписания соглашений с партнерскими организациями.

Участники конференции отметили, что такие мероприятия необходимо сделать регулярными, отметили в министерстве экономического развития и промышленности.



