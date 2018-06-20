Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 20 Июня 2018

Первая партнерская конференция Корпорации развития Карелии прошла в "Точка кипения"

По теме

ВИДЕО: В Петрозаводске дорожников избила пьяная молодежь
20.06.18 08:05
Парфенчиков определил, кто выберет главу администрации Пудожского района
20.06.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
20.06.18 07:55
Все новости
Загрузка...

Участниками форума стали предприниматели, руководители министерства экономического развития и промышленности, Корпорации развития, представители банковского сообщества, специалисты инфраструктурных компаний, инвестиционные уполномоченные.

В рамках конференции генеральный директор корпорации Юрий Савельев выступил с презентацией новой стратегии корпорации и ее новых структурных подразделений.

"Наша задача – сделать так, чтобы Корпорация не только исполняла функции специализированной организации по сопровождению инвестиционных проектов, но и стала полноценным и комплексным институтом регионального развития, - сказал Юрий Савельев.

По его словам, стратегия развития Корпорации рассчитана на пять лет. Некоторые из представленных проектов уже запущены в работу, и первые серьезные результаты должны появиться в конце этого года.

И. о. министра экономического развития и промышленности республики Павел Буренков отметил, что у министерства с Корпорацией давние и очень добрые конструктивные отношения.

"Этот региональный институт развития создан с одной целью: чтобы бизнес чувствовал себя уверенно и комфортно в экономической среде республики, в том числе, получив возможность работать в более удобном режиме "одного окна". Сейчас Корпорация находится на стадии полной перезагрузки. Я уверен, что в плотном сотрудничестве со всеми присутствующими мы сможем вывести работу Корпорации на принципиально иной уровень", - сказал Павел Буренков.

Важным событием форума стало вручение очередных разрешений на использование знака "Сделано в Карелии", которые получили руководители ООО "Мясной дом Карелия", ООО "Северная" и ООО "Карельский продукт".

На форуме также состоялась дегустация продукции местных товаропроизводителей и церемония подписания соглашений с партнерскими организациями.

Участники конференции отметили, что такие мероприятия необходимо сделать регулярными, отметили в министерстве экономического развития и промышленности.

По теме

ВИДЕО: В Петрозаводске дорожников избила пьяная молодежь
20.06.18 08:05
Парфенчиков определил, кто выберет главу администрации Пудожского района
20.06.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
20.06.18 07:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Navicom Navicom
2018-06-20 07:27:49
А я думал, что напоминает знак "Сделано в Карелии". Открыли глаза, спасибо! Рулет из курицы накачанной антибиотиками и сервелат из сои, оказывается. Только вроде как антибиотики и соя в Карелии не растут. Но корпорация по ходу ищет инвесторов для их производства - хорошее дело...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
15.06.2018, 20:46
ВИДЕО: Что произошло с женщиной, тело которой было обнаружено сегодня в центре Петрозаводска?
15.06.2018, 19:06
Тело женщины обнаружено в центре Петрозаводска
18.06.2018, 06:40
На Южной промзоне в Петрозаводске убили таксиста, сообщают соцсети
18.06.2018, 10:40
Турист сорвался в водопад Кивач в Карелии
18.06.2018, 13:33
Беременную жену туриста, сорвавшегося в водопад Кивач, госпитализировали

Аналитика

19.06.2018 12:00
Капитал
Еще один мегапроект? 1
Власти Карелии хотят создать в Вяртсиля особую экономическую зону.
"Взятку выкинул в урну" 3
18.06.2018 13:55
"Мы съедем – о нас забудут" 3
15.06.2018 14:57
Имперские замашки 9
13.06.2018 15:41
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
Вся аналитика

Чтиво

19.06.2018 09:58
Личное мнение
"Так вышло, мы любим Россию" 2
Во всяком случае, пока идет ЧМ-2018.
Дело Дмитриева: и что теперь? 7
18.06.2018 11:18
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
архив чтиво

Медиа

Как прошел фестиваль "Прионежье"
19.06.2018 16:56
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»