Первая плавучая гостиница в Карелии получила официальную регистрацию

Карельские хаусботы, которые называют плавучими гостиницами, начали регистрировать в Российском морском регистре.
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Первопроходцем стала наша компания «Лаутта» с гостевыми домиками на воде в акватории Ладожского озера – они первыми зарегистрировали свой хаусбот. Это реальный шаг в развитии такого вида турбизнеса», - написал губернатор на своей странице Вконтатке.
По его словам, плавучие гостиницы теперь можно устанавливать легально и регистрировать их в морском регистре по упрощенной схеме. Власти Карелии будут компенсировать затраты на их приобретение или строительство.
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