Первая плавучая гостиница в Карелии получила официальную регистрацию

Карельские хаусботы, которые называют плавучими гостиницами, начали регистрировать в Российском морском регистре.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Первопроходцем стала наша компания «Лаутта» с гостевыми домиками на воде в акватории Ладожского озера – они первыми зарегистрировали свой хаусбот. Это реальный шаг в развитии такого вида турбизнеса», - написал губернатор на своей странице Вконтатке.

По его словам, плавучие гостиницы теперь можно устанавливать легально и регистрировать их в морском регистре по упрощенной схеме. Власти Карелии будут компенсировать затраты на их приобретение или строительство.