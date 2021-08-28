Первая современная площадка ГТО появилась на севере Карелии

Тренажеры установили в поселке Золотец Беломорского района, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Площадку ГТО установили в рамках нацпроекта «Демография».

«На месте площадки был пустырь, — отметил директор управления по физической культуре, делам молодежи и развитию туризма Беломорского района Александр Рогацевич. — Теперь дети с удовольствием проводят здесь время. Ребятам особенно понравился рукоход, но есть хорошие тренажеры и для взрослых».

Площадка находится рядом со школой. Раньше жители поселка занимались на нескольких тренажерах, которые по программе ТОС установлены рядом с одним из домов. Сейчас спортивная жизнь стала разнообразнее.

«С осени планируем проводить на площадке подготовку и тестирование по нормативам комплекса „Готов к труду и обороне“. В прошлом году 65 жителей района получили значки ГТО, примерно треть из них — золотые. Рассчитываем, что теперь желающих пройти тестирование станет еще больше», — рассказал Андрей Рогацевич.

В Минобразования и спорта напомнили, в рамках нацпроекта площадки ГТО уже установлены в 10 населенных пунктах — Калевале, Олонце, поселке Пяозерский Лоухского района, Суоярви, Медвежьегорске, Кондопоге, Питкяранте, Костомукше, Сортавале и селе Деревянное Прионежского района.

Ранее сообщалось, с начала 2021 года 1222 жителя республики прошли тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».