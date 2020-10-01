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Первая вакцинация против ковидной инфекции проведена в Карелии

Новости. Общество
13:37, 02 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова
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От COVID-19 привита медицинский работник петрозаводской городской поликлиники №2, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Вакцина "Спутник V" поступила в небольшом количестве для отработки логистических цепочек доставки препарата в регионы России, распределения вакцины и организации вакцинации против новой коронавирусной инфекции граждан, входящих в группу повышенного риска – медицинских работников.

Городской поликлиникой №2 отрабатывается механизм доставки вакцины в специальных термоконтейнерах и хранения ее с соблюдением особых условий к температурному режиму, не выше -18 градусов.

"Обращаю еще раз внимание, что вакцинируются на первом этапе только медицинские работники. Информация по каждому их привитых заносится в единую информационную систему здравоохранения, с тем чтобы наблюдать и контролировать их самочувствие",  - отметил Михаил Охлопков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Chel
2020-10-02 14:21:17
Оппаньки...Ну, понеслась...
zanoza
2020-10-02 14:06:29
А можно ли создать действенную вакцину от ОРВИ, разновидностью которого является Ковид-19?
Поцъ
2020-10-02 13:49:06
Ещё одна попытка навязать населению не проверенную вакцину, за 12000.....
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