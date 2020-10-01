Первая вакцинация против ковидной инфекции проведена в Карелии

От COVID-19 привита медицинский работник петрозаводской городской поликлиники №2, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Вакцина "Спутник V" поступила в небольшом количестве для отработки логистических цепочек доставки препарата в регионы России, распределения вакцины и организации вакцинации против новой коронавирусной инфекции граждан, входящих в группу повышенного риска – медицинских работников.

Городской поликлиникой №2 отрабатывается механизм доставки вакцины в специальных термоконтейнерах и хранения ее с соблюдением особых условий к температурному режиму, не выше -18 градусов.

"Обращаю еще раз внимание, что вакцинируются на первом этапе только медицинские работники. Информация по каждому их привитых заносится в единую информационную систему здравоохранения, с тем чтобы наблюдать и контролировать их самочувствие", - отметил Михаил Охлопков.