Первое сентября в музее "Кижи"

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А вы уже думали, куда повести детей после школьной линейки?
В первый день учебного года приглашаем школьников в музей "Кижи". Вас ждут новые интерактивные программы и экскурсии!
Программа праздничных мероприятий 1 сентября:
Фондохранилище на пл. Кирова, 10:
Экскурсия-квест "ПервоКЛАССное приключение в музее" / 100 руб./ чел.
Совершите увлекательное путешествие в музейные фонды и на остров Кижи, выполняя интересные задания.
Выставочный зал на пл. Кирова, 10а:
Интерактивная программа "Мир детства" / 100 руб./ чел.
Прекрасная возможность поиграть в детские игры и увидеть игрушки прошлого, а также разучить старинные танцы на выставке "Ткань бытия. Культурные традиции Пудожского края".
Лекционно–выставочный комплекс на ул. Федосовой, 19:
Интерактивная экскурсия по выставке "Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я" / 100 руб./ чел.
Вы узнаете, чем знаменит заонежский край, послушаете звуки острова, сможете сами построить баню и даже отправитесь на рыбалку.
Количество мест ограничено.
Принимаются коллективные и индивидуальные заявки. Успейте записаться на удобное для вас время!
Заявки и справки по телефону 79-98-66.
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