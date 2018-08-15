Первое сентября в музее "Кижи"

А вы уже думали, куда повести детей после школьной линейки?

В первый день учебного года приглашаем школьников в музей "Кижи". Вас ждут новые интерактивные программы и экскурсии!

Программа праздничных мероприятий 1 сентября:

Фондохранилище на пл. Кирова, 10:

Экскурсия-квест "ПервоКЛАССное приключение в музее" / 100 руб./ чел.

Совершите увлекательное путешествие в музейные фонды и на остров Кижи, выполняя интересные задания.

Выставочный зал на пл. Кирова, 10а:

Интерактивная программа "Мир детства" / 100 руб./ чел.

Прекрасная возможность поиграть в детские игры и увидеть игрушки прошлого, а также разучить старинные танцы на выставке "Ткань бытия. Культурные традиции Пудожского края".

Лекционно–выставочный комплекс на ул. Федосовой, 19:

Интерактивная экскурсия по выставке "Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я" / 100 руб./ чел.

Вы узнаете, чем знаменит заонежский край, послушаете звуки острова, сможете сами построить баню и даже отправитесь на рыбалку.

Количество мест ограничено.

Принимаются коллективные и индивидуальные заявки. Успейте записаться на удобное для вас время!

Заявки и справки по телефону 79-98-66.

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