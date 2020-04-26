Первомайская монстрация в Петрозаводске пройдет онлайн

Городские власти отозвали согласование на проведение акции на набережной Онежского озера из-за введенного в Карели карантина.

Организаторы первомайской монстрации в Петрозаводске не намерены отказываться от ее проведения, но устроят акцию онлайн. Об этом они заявили на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, первомайская монстрация – массовая художественная акция в форме демонстрации с абсурдными аполитичными лозунгами, придуманными самими участниками – должна была пройти на набережной Онежского озера. Однако, как сообщила в недавнем письме организатору монстрации Кириллу Прохорову заместитель главы городской администрации Любовь Иконникова, в Карелии запрещено проведение любых публичных мероприятий до отмена режима повышенной готовности, который был введен республиканским руководством из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.