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26.04.2020 16:22

Первомайская монстрация в Петрозаводске пройдет онлайн

Новости. Общество
15:36, 27 Апреля 2020
фото: © паблик "Монстрация 2020|Петрозаводск"/vk.com/monstration_ptz
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Городские власти отозвали согласование на проведение акции на набережной Онежского озера из-за введенного в Карели карантина.

Организаторы первомайской монстрации в Петрозаводске не намерены отказываться от ее проведения, но устроят акцию онлайн. Об этом они заявили на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, первомайская монстрация – массовая художественная акция в форме демонстрации с абсурдными аполитичными лозунгами, придуманными самими участниками – должна была пройти на набережной Онежского озера. Однако, как сообщила в недавнем письме организатору монстрации Кириллу Прохорову заместитель главы городской администрации Любовь Иконникова, в Карелии запрещено проведение любых публичных мероприятий до отмена режима повышенной готовности, который был введен республиканским руководством из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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Комментарии

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кир
2020-04-27 15:42:49
Не прокатило ваше общественное граффити, бездельники. :)
Гость
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