Власти Петрозаводска отменили первомайскую монстрацию

Поводом для отзыва согласования на проведение акции стал режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Администрация Петрозаводска отменила согласованную ранее первомайскую монстрацию – массовую художественную акцию в форме демонстрации с абсурдными аполитичными лозунгами, придуманными самими участниками. Как сообщила в своем письме организатору акции Кириллу Прохорову заместитель главы городской администрации Любовь Иконникова, в Карелии запрещено проведение любых публичных мероприятий до отмена режима повышенной готовности, который был введен республиканским руководством из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом режим повышенной готовности стал формальной причиной причиной отзыва согласования на монстрацию, которое мэрия выдала Кириллу Прохорову еще в феврале. Акция должна была пройти первого мая на набережной Онежского озера.