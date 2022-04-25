Первомайской демонстрации в Петрозаводске не будет

Власти Карелии ее проведение не согласовали.

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов сообщил «Столице на Онего», что праздничная демонстрация 1 мая не состоится, поскольку Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения отказал коммунистам в согласовании мероприятия, посоветовав перенести ее в Соломенное.

По словам Евгения Ульянова, за две недели до 1 мая они уведомили власти республики о своем намерении провести первомайскую демонстрацию и митинг по традиционному сценарию: праздничная колонна собирается на площади Ленина, движется по проспекту Карла Маркса до площади Кирова, где желающие остаются на митинг. Этот маршрут сложился очень давно, существовал при советской власти, и даже после разрушения Советского союза тридцать лет демонстранты в Петрозаводске ходили с цветами, шариками и флагами именно по этим улицам, и никто не запрещал.

«В ответе Госкомитета говорится, что, во-первых, в этот же день, в это же время и в этом же самом месте уже запланировано другое мероприятие, о котором организаторы уведомили власти раньше. Уж не знаю, кого они опять выведут лишь бы запретить нашу акцию – может пожарных или спецтехнику…. А во-вторых, площадь Ленина, по мнению властей, не подходит для сбора участников демонстрации, так как существует угроза их безопасности, к тому же участники помешают движению транспорта», - пояснил Евгений Ульянов.

Отказав в проведении первомайской демонстрации в центре Петрозаводска, чиновники посоветовали перенести мероприятие в… Соломенное. По их мнению, хорошим местом для этого является небольшая площадь на пересечении улицы Пионеров и Петрозаводского шоссе.

«Мы будем обжаловать отказ в суде и, конечно, проведем 1 мая какие-то другие мероприятия, - сказал Евгений Ульянов. – В Соломенное, где нет соответствующей инфраструктуры, нет транспортной доступности, переносить демонстрацию мы не собираемся».

В свою очередь, известный фотограф и общественник Дмитрий Беленихин назвал двойными стандартами запрет на проведение первомайской демонстрации в Петрозаводске и одновременное разрешение шествия «Бессмертного полка» 9 мая.

Отметим, что, между тем, в медиаплане правительства Карелии, 1 мая – в Праздник Весны и Труда значится другая акция – благотворительная: в рамках фестиваля дарения "Мы вместе" пенсионеры и малоимущие семьи в течение дня смогут бесплатно подстричься.