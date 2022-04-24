В Праздник Весны и Труда в Петрозаводске бесплатно подстригут пенсионеров

В рамках фестиваля дарения "Мы вместе" 1 мая пенсионеры и малоимущие смогут бесплатно подстричься.

Как сообщается в медиаплане правительства Карелии, 1 мая – в Праздник Весны и Труда пенсионеры и малоимущие семьи в течение дня смогут бесплатно подстричься.

Бесплатные парикмахерские услуги окажет студия "Эстель", расположенная на проспекте Александра Невского, 37.

По информации организаторов, акция пройдет в рамках фестиваля дарения "Мы вместе".

Напомним, что традиционной Первомайской демонстрации в Петрозаводске не будет, так как власти Карелии ее проведение не согласовали.