В Праздник Весны и Труда в Петрозаводске бесплатно подстригут пенсионеров

В рамках фестиваля дарения "Мы вместе" 1 мая пенсионеры и малоимущие смогут бесплатно подстричься.
Как сообщается в медиаплане правительства Карелии, 1 мая – в Праздник Весны и Труда пенсионеры и малоимущие семьи в течение дня смогут бесплатно подстричься.
Бесплатные парикмахерские услуги окажет студия "Эстель", расположенная на проспекте Александра Невского, 37.
По информации организаторов, акция пройдет в рамках фестиваля дарения "Мы вместе".
Напомним, что традиционной Первомайской демонстрации в Петрозаводске не будет, так как власти Карелии ее проведение не согласовали.
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