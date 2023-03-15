Реклама

В экологически чистом квартале «Свиристель» ведется строительство последнего дома (ВИДЕО)
15.03.2023 16:30
Показываем, как идет строительство нового района Петрозаводска на первой береговой линии Онежского озера (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 16:30
В райцентре Карелии простились с погибшем в зоне СВО земляком
Сегодня 07:40
Новая валюта неожиданно ворвалась в тройку самых востребованных в России для наличных сбережений
16.03.2023 22:00

Первую заявку на грант «Агростартап» подал житель Сортавалы

Новости. Общество
15:58, 17 Марта 2023
фото: Правительство Карелии

Новости партнеров

Дмитрий Сопунов планирует выращивать овец романовской породы, разводить баранов на мясо.

Первоначально житель Сортавалы думал заняться разведением кроликов, но овцеводство сегодня является более перспективным направлением в регионе. Будущий фермер планирует получить на развитие своего дела грантовую поддержку от государства.

— У меня бабушки держали романовских овец. Мне нравилось помогать родне, да и животных, как и сельское хозяйство, я люблю с детства. Сейчас хочется сделать что-то для себя и для людей, восстановить популяцию овец в родной республике, — поделился Дмитрий Сопунов.

Грант «Агростартап» является одной из самых популярных мер поддержки для старта бизнеса на селе. Он предоставляется по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Запланированные в бюджете страны 3 млрд рублей позволят выдать гранты более чем 850 начинающим сельским предпринимателям.

Грантами будет обеспечено до 90% от стоимости проектов. Средства можно направить на приобретение земельного участка, сельхозживотных, техники и оборудования, посадочного материала многолетних насаждений, а также разработку проектной документации и другие цели.

— Надеемся, что желающих подать заявку на грант «Агростартап» в этом году будет больше, чем в прошлом. Ведь это отличный показатель того, что жители Карелии готовы заниматься сельским хозяйством и развивать свой район. А мы, в свою очередь, готовы поддержать их стремление и оказать всю необходимую консультационную помощь, — подчеркнула и. о. министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Ольга Палкина. 

Более подробная информация размещена на сайте Минсельхоза Карелии.

Обратиться за консультацией и помощью в подготовке бизнес-планов можно к специалистам Центра компетенции в сфере агропромышленного комплекса по телефону  8 (8142) 55-91-59 или по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8, каб. 420.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2023, 13:04
Рост цен на продукты в Финляндии бьет рекорды
10.03.2023, 15:19
«Вместе до последнего мгновения»: стало известно, кто погиб в Петрозаводске под припаркованным грузовиком
14.03.2023, 16:14
Артур Парфенчиков заявил, что в Петрозаводске будут сносить 5-этажные «хрущевки»
16.03.2023, 13:48
Опознано тело молодого человека, найденное в лесу в Петрозаводске
16.03.2023, 09:00
РЖД сократила время предварительной продажи билетов на ряд поездов до 45 суток
15.03.2023, 18:43
Появились кадры с места задержания главы Минсельхоза Карелии Лабинова, подозреваемого в получении взятки (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:30
Тема недели
Минус министр?
Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, обвиняемый в получении взятки в сумме 10 млн рублей, заключен под стражу до 14 мая.
Сортавала склоняется
16.03.2023 11:00
Андрей Нелидов: «Начинаю жизнь заново в Норильске»
15.03.2023 12:12
Помогаем каждому: в Карелии семьи участников СВО получают господдержку
14.03.2023 12:17
Северному оленю все равно, кто сохраняет его среду
13.03.2023 14:56
Дорогие дети, отдыхайте
13.03.2023 10:14
Опасные граффити
09.03.2023 15:32
Вся аналитика

Чтиво

14.03.2023 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.