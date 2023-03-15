Первую заявку на грант «Агростартап» подал житель Сортавалы

Дмитрий Сопунов планирует выращивать овец романовской породы, разводить баранов на мясо.

Первоначально житель Сортавалы думал заняться разведением кроликов, но овцеводство сегодня является более перспективным направлением в регионе. Будущий фермер планирует получить на развитие своего дела грантовую поддержку от государства.

— У меня бабушки держали романовских овец. Мне нравилось помогать родне, да и животных, как и сельское хозяйство, я люблю с детства. Сейчас хочется сделать что-то для себя и для людей, восстановить популяцию овец в родной республике, — поделился Дмитрий Сопунов.

Грант «Агростартап» является одной из самых популярных мер поддержки для старта бизнеса на селе. Он предоставляется по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Запланированные в бюджете страны 3 млрд рублей позволят выдать гранты более чем 850 начинающим сельским предпринимателям.

Грантами будет обеспечено до 90% от стоимости проектов. Средства можно направить на приобретение земельного участка, сельхозживотных, техники и оборудования, посадочного материала многолетних насаждений, а также разработку проектной документации и другие цели.

— Надеемся, что желающих подать заявку на грант «Агростартап» в этом году будет больше, чем в прошлом. Ведь это отличный показатель того, что жители Карелии готовы заниматься сельским хозяйством и развивать свой район. А мы, в свою очередь, готовы поддержать их стремление и оказать всю необходимую консультационную помощь, — подчеркнула и. о. министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Ольга Палкина.

Более подробная информация размещена на сайте Минсельхоза Карелии.

Обратиться за консультацией и помощью в подготовке бизнес-планов можно к специалистам Центра компетенции в сфере агропромышленного комплекса по телефону 8 (8142) 55-91-59 или по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8, каб. 420.