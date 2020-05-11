Первые выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 медики в Карелии получат в мае

В Карелии федеральные выплаты за апрель получат порядка 500 медицинских работников, региональные – вдвое больше.

"Первый случай подтвержденного коронавируса зарегистрирован в Карелии в начале апреля, поэтому первые выплаты будут за апрель – в мае. У медицинских учреждений сроки заработной платы установлены по коллективному договору до 15 числа, и выплаты за апрель будут начислены до 15 мая", - сообщила начальник отдела экономики и перспективного развития Минздрава Карелии Светлана Литвина.

Она напомнила, что помимо федеральных выплат медики, работающие в условиях пандемии коронавируса, получат и региональные.

"Региональные доплаты будут выплачиваться не только медицинским работникам, непосредственно взаимодействовавшим с больными коронавирусной инфекцией, но и работникам, оказывающим помощь гражданам из групп риска (имеющих клинические проявления ОРВИ, пневмонии). Таким образом, круг получателей региональных выплат намного шире: доплаты могут получить участковые терапевты, педиатры, иные врачи и средний медицинский персонал, привлеченный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - отметила Светлана Литвина.

Подробнее о суммах и сроках выплат медицинским работникам республики читайте здесь.