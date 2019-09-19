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Новости. Общество
16:12, 19 Сентября 2019
фото: РЖД

Первый двухэтажный поезд отправится из Петрозаводска в Москву 4 декабря

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Расписание движения первого двухэтажного поезда Москва-Петрозаводск, о запуске которого ранее сообщали в РЖД, появилось на официальном сайте компании.

Двухэтажным станет фирменный поезд "Карелия" из 10 вагонов. Первый рейс из Петрозаводска с отправлением в 21.00 запланирован на 3 декабря, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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