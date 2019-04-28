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Новости. Общество
19:40, 28 Апреля 2019
фото: Первый канал

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу "Голос.Дети" из-за скандала

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Публикация итогового протокола – первый шаг в рамках масштабной проверки, которая началась в шоу "Голос. Дети" после победы в нем дочери Алсу.

"За все сезоны проекта "Голос" ситуация, когда сомнения в его честности возникли и у Первого канала, и у зрителей, произошла впервые", - передает агентство ТАСС слова гендиректора Константина Эрнста. Он отметил, что публикация итогового протокола – первый шаг в рамках масштабной проверки.

Как сообщает "Эхо Москвы", согласно опубликованному документу, между победительницей шоу, десятилетней дочерью певицы Алсу Микеллой Абрамовой и ее двумя преследователями разрыв составил более 80 тысяч голосов. В ходе финала проекта "Голос. Дети", прошедшего в пятницу, ее поддержали 56,5% телезрителей. За победу также боролись Ержан Максим и Валерий Кузаков.

По данным источников газеты "Комсомольская правда", с проигравшими ребятами встретилась Алла Пугачева и утешила их, пригласив в элитный ресторан и вручив по золотому кулону. В свою очередь, шоумен Максим Галкин в своем Инстаграме сказал, что постарается оградить своих детей от участия в конкурсах наподобие "Голоса".

Ведущий проекта "Голос", актер Дмитрий Нагиев высказался за отмену результатов прошедшего детского финала в случае, если нарушения при голосовании подтвердятся, передает интернет-издание РБК.

В сети появилась петиция за отмену в России любых детских конкурсов до 16 лет. 

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