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Новости. Происшествия
11:15, 28 Апреля 2019
фото: Министерство природных ресурсов и экологии Карелии

Первый лесной пожар в этом году произошел в Карелии

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С 26 апреля в южных районах Карелии официально объявлен пожароопасный сезон.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Карелии, 26 апреля в Сортавальском районе произошёл первый в 2019 году лесной пожар. Площадь пожара составила 0,15 га. Местная жительница на участке рядом с лесом сжигала сухую траву, в результате чего пламя перенеслось на лесной массив.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов лесной пожар быстро потушили.

Минприроды Карелии напоминает, что палы сухой травы запрещены законом. Теперь гражданке грозит штраф 5 тыс. рублей и возмещение ущерба, причинённого лесному фонду. За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Исходя из природно-климатических условий на территории Лахденпохского, Сортавальского и Питкярантского районов министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин издал приказ о начале пожароопасного сезона с 26 апреля в этих районах.

В Костомукшском городском округе, Муезерском, Кемском, Беломорском, Калевальском, Лоухском районах пожароопасный сезон начнётся с 9 мая, а в Петрозаводском городском округе, Олонецком, Кондопожском, Медвежьегорском, Сегежском, Пряжинском, Прионежском, Пудожском и Суоярвском районах – с 1 мая.

Напоминаем, что в Карелии действует круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на этот номер. 

 

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