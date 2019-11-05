Первый магазин продуктов из Карелии откроется в Москве в декабре

Карельское региональное отделение "Деловой России" запускает несколько значимых для региона проектов.

В Петрозаводске побывал член генсовета "Деловой России", президент "Национального экологического кластера" Сергей Кретов. Одной из целей поездки, которая была организована председателем карельского регионального отделения "Деловой России" Александром Калько, являлись практические действия по открытию в Москве сети магазинов, объединенных брендом Торговый Дом "Карелия".

На встречу с Сергеем Кретовым собрались 29 руководителей и представителей карельских предприятий, в основном – сельскохозяйственного направления, в том числе компаний "Ягоды Карелии", "Мама Карелия", Мясной Дом "Карелия", "РусБиоАльянс", "Карельский продукт", "Органика", Silent Lake, Karjalan majat, Ecohrim, Мастерская супругов Хюрри, Сыроварня "Карельские просторы", Сямозерская Сыроварня, "Наш мед", Пивоварня VOTTOVAARA, "Движение", ТД "Мясной", "Онежские деликатесы", "Северный мед "Карелия", "Рыбка", ИП Коваленко Денис, ИП Якубенко, ИП Децко А.В. Присутствовали также представители Корпорации развития Карелии и министерства экономического развития республики. Многие производители принесли свою продукцию для дегустации: карельский мед, онежские деликатесы, сыр.

Сергей Кретов рассказал, что первый магазин Торгового Дома "Карелия" в Москве откроется уже в декабре. Присутствующие на встрече договорились об активном совместном участии в реализации проекта, обсудили практические вопросы и наметили план дальнейших действий.

По словам Сергея Кретова, проект Торговый Дом "Карелия" позволит карельским производителям выйти на очень важный рынок Москвы и московского региона.



Председатель карельского регионального отделения "Деловой России" Александр Калько и член генсовета "Деловой России", президент "Национального экологического кластера" Сергей Кретов

"Это будет большим подспорьем для развития производства в Карелии, - сказал Сергей Кретов. - Мы принципиально договорились о поддержке этого проекта со стороны Корпорации развития и министерства экономического развития Карелии. Не менее важными являются проекты развития экологических технологий, которые должны превратить Карелию в один из самых благоприятных с этой точки зрения регионов. Сейчас прорабатывается возможность создания экотехнопарка, в который войдут около 30 ведущих российских и иностранных компаний – лидеров в области утилизации и переработки отходов. В случае успешной реализации задуманного, недалек тот час, когда в Республике Карелия, также как, например, в Швеции, проблема мусора будет решена раз и навсегда, и Карелия войдет в мировые рейтинги как экологически чистый регион.

Член генсовета Сергей Кретов совместно с председателем карельского регионального отделения "Деловой России" Александром Калько также провели рабочие встречи с начальником карельского отдела Департамента по недропользованию по СЗФО Алексеем Шишковым, первым заместителем министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексеем Павловым, руководителями Корпорации развития Карелии.